Russia-Pakistan: colloquio Putin-Khan, focus su energia

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, ha avuto un colloquio oggi a Mosca col presidente della Russia, Vladimir Putin, sulle relazioni bilaterali e su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Tra i temi di rilievo i “progetti legati all’energia”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier pachistano. Il leader di Islamabad, si legge nella nota, ha ribadito l’importanza del gasdotto Pakistan Stream come progetto economico di punta tra i due Paesi. Khan ha osservato che i rapporti bilaterali sono su una “traiettoria positiva” e ha ribadito il suo impegno per una “relazione multidimensionale a lungo termine”. Nel contesto regionale, prosegue il comunicato, Khan ha sottolineato l’urgenza di affrontare la crisi umanitaria e prevenire il potenziale tracollo economico in Afghanistan. Inoltre, ha evidenziato la “grave situazione dei diritti umani” nel Territorio del Kashmir controllato dall’India e ha espresso preoccupazione per la crescita dell’islamofobia nel mondo. Riguardo all’Ucraina, Khan “si è rammaricato per l’ultimo sviluppo”, ha affermato che “il Pakistan sperava che la diplomazia potesse evitare un conflitto militare”, ha sottolineato che “il conflitto non è nell'interesse di nessuno e che i Paesi in via di sviluppo sono sempre i più colpiti economicamente in caso di conflitto” e ha espresso la convinzione che “le controversie debbano essere risolte attraverso il dialogo e la diplomazia”.(Inn)