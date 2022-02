Egitto: Capmas, popolazione supera i 103 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione dell'Egitto ha superato i 103 milioni, secondo gli ultimi dati dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e la statistica (Capmas). In particolare, secondo l'ultimo rilevamento la popolazione egiziana è di 103.011.975. Nei 234 giorni presi in esame (sette mesi e 22 giorni) c'è stato un incremento di circa un milione rispetto ai dati precedenti, al ritmo medio di 4.310 nuovi nati al giorno. I governatorati di Assiut, Minya, Qena, Sohag e Beni Suef hanno registrato i tassi di natalità più alti nel 2021, mentre i governatorati di Port Said, Damietta, Suez, Dakahlia e Qalyubia hanno registrato i tassi di natalità più bassi nel 2021. Secondo i dati, le donne egiziane danno alla luce in media 2,9 bambini. Il ritmo di natalità lascia presagire che nel 2032 la popolazione egiziana sarà di 124 milioni di persone, rispetto a una stima di 117 milioni di persone se si dovesse scendere a 1,6 bambini per donna.(Cae)