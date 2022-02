Ucraina: Viktor 29 anni a Nova, lì c'è la mia famiglia e gli amici di una vita, completamente persi, ma non voglio tornare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notte scorsa non riuscivo a dormire, mi sono svegliato alle 5, ho guardato le notizie e ho scoperto che stavano bombardando il mio Paese". Lo racconta Viktor, 29enne ucraino che dal 2017 vive in Italia, a Mantova, e che da allora non è più tornato dalla sua famiglia. "Lì ci sono i miei genitori, mio fratello, mia sorella, i miei nipotini e gli amici di una vita. Adesso sono completamente persi", racconta a Nova. "Io sono originario di Ternopol, una città quasi al centro dell'Ucraina, a circa 500 chilometri da Kiev. Per il momento lì è tutto tranquillo, ma hanno bombardato una base militare poco distante e i miei parenti si stanno organizzando nel caso dovesse succedere qualcosa". Viktor racconta di aver telefonato ai genitori questa mattina all'alba, non appena ha saputo quanto stava accadendo: "Il fidanzato di mia sorella fa il vigile del fuoco ed è stato subito chiamato ad andare in caserma per l'emergenza. Lei e i suoi figli, invece, si sono trasferiti subito nella casa dei miei. Lì c'è una cantina che può essere utilizzata come rifugio. La priorità è proteggere i bambini". Sì, perché nonostante quei 500 chilometri che separano la famiglia di Viktor da quanto sta accadendo nella capitale, oggi il pericolo appare più vicino che mai. "Stamattina tutti sono andati agli sportelli bancomat per prelevare contanti. Una delle più grandi banche dell'Ucraina ha limitato a 100 euro i soldi che si possono ritirare in un giorno e questo è un problema" spiega. "Mio padre è andato al supermercato per fare un po' di scorte, ha comprato acqua, cibo e, naturalmente, la benzina nel caso dovessero scappare". Ma per i parenti del 29enne, lasciare l'Ucraina al momento non sembra un'opzione possibile. (segue) (Rem)