Ucraina: Viktor 29 anni a Nova, lì c'è la mia famiglia e gli amici di una vita, completamente persi, ma non voglio tornare (2)

- "Mia sorella e uno dei suoi figli non hanno il passaporto. Erano già alcune settimane che dicevo loro di farlo e adesso è tutto bloccato. Tutti gli uffici sono chiusi e, anche nella mia città che sembra ancora tranquilla, sono rimasti aperti soltanto i grandi supermercati e i distributori di benzina". "Penso tanto a questa situazione - dice Viktor -, ma non riesco a immaginare come possa risolversi. Putin è un aggressore e, come insegna la storia, se prende qualcosa non lo molla. Se l'Unione Europea o la Nato non dovessero arrivare a un accordo, l'Ucraina potrebbe riuscire a proteggersi soltanto per un po' di tempo, secondo me 6-8 mesi al massimo". Il 29enne racconta di essere venuto in Italia - dove adesso ha una moglie e un figlio e lavora come operaio - proprio per sfuggire alla armi. "Ai tempi avevo richiesto l'asilo politico, ma me lo avevano negato perché sostenevano che il mio Paese non fosse veramente in guerra. Ora tutte le maschere sono cadute e il mondo vede quello che succede veramente". In merito alla possibilità, un domani, di tornare dalla sua famiglia, Viktor non ha dubbi: "Resterò in Italia. Qui mi sento al sicuro, sono protetto da tutte le parti, lavoro in regola e avrò una pensione". Posso guardare al domani. Finché ero in Ucraina mi sembrava impossibile perfino permettermi una famiglia o una casa". (Rem)