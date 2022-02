Ucraina: manifestazione spontanea a Mosca contro la guerra, almeno 173 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centro di Mosca è in corso una manifestazione di protesta spontanea contro la guerra con l'Ucraina, la polizia ha arrestato almeno 173 partecipanti, come riferisce il media indipendente a difesa dei diritti umani "Ovd-Info". I manifestanti hanno iniziato a radunarsi intorno alle 19, le 17 in Italia, vicino a piazza Pushkinskaja, nel centro della capitale russa. Proteste contro la guerra sono in corso anche in altre città della Russia. A San Pietroburgo si sta svolgendo una manifestazione vicino alla stazione della metropolitana Gostinij Dvor, dove la polizia ha arrestato almeno 89 persone. Sempre secondo i dati di "Ovd-Info", almeno 442 manifestanti sono stati detenuti in tutta la Russia. (Rum)