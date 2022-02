Lazio: assessora Scuola Roma, legge su Stem consente fare concreti passi avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge approvata dal Consiglio regionale del Lazio "volta a favorire l'abbattimento dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Stem) è un atto molto importante di cui sono felice". Lo dichiara in una nota l'assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione di Roma Capitale, Claudia Pratelli. "Si tratta di un passo avanti che ci consente anche come Roma Capitale di avanzare sul terreno dei progetti che vogliamo mettere in campo per promuovere la formazione, l'accesso e il rafforzamento delle competenze delle ragazze nell'ambito di queste materie", spiega ancora. (segue) (Com)