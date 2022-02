Ucraina: governo Paraguay condanna "aggressione" militare russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha condannato l'intervento militare della Russia in Ucraina e ha esortato "gli aggressori" a cessare le loro azioni. "Il governo del Paraguay condanna gli attacchi al popolo ucraino in violazione dei principi di sovranità e del diritto internazionale ed esorta gli aggressori a fermare le loro azioni appellando al dialogo per a pace e la stabilità mondiale", ha scritto Abdo benitez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Abu)