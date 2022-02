Ucraina: Cile, presidente eletto Boric condanna "invasione" russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Cile, Gabriel Boric, ha condannato l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. "La Russia ha scelto la guerra come metodo per risolvere conflitti. Dal Cile condanniamo l'invasione dell'Ucraina, la violazione della sua sovranità e l'uso illegittimo della forza. La nostra solidarietà andrà alle vittime e i nostri umili sforzi saranno per la pace", ha scritto Boric in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, esprimendo al contempo solidarietà con le vittime del conflitto. (Abu)