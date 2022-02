Ucraina: Scholz, viviamo inizio di una guerra in Europa, Putin non vincerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco della Russia contro l'Ucraina segna “l'inizio di una guerra come in Europa non vivevamo da circa 80 anni”, a causa della decisione assunta dal presidente russo, Vladimir Putin. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel discorso alla nazione trasmesso a reti unificate. Per Scholz, “oggi è un giorno terribile per l'Ucraina e un giorno oscuro per l'Europa, tutti siamo molto preoccupati per la pace” con la situazione che è “molto seria”. Il cancelliere tedesco ha quindi condannato l'offensiva russa in Ucraina come “aggressione contro uno Stato indipendente, sovrano, che non può essere giustificata da niente e da nessuno”. Si tratta del “tentativo di modificare i confini in Europa con la violenza e forse di cancellare un intero Paese dalla carta geografica”. Con la violazione della Carta dell'Onu e "dell'ordine di pace europeo”, ha proseguito Scholz, Putin mette “in pericolo la vita di innumerevoli ucraini, popolo fratello della Russia”. Tutto questo “non avviene lontano da noi, ma qui in Europa, a due ore di volo da Berlino”. Il cancelliere tedesco ha sottolineato che “gli ucraini si stanno armando per difendere la loro patria da un esercito invasore”. In queste ore, ha osservato Scholz, “il nostro pensiero va ai valorosi cittadini e cittadine dell'Ucraina”. (segue) (Geb)