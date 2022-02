Ucraina: Scholz, viviamo inizio di una guerra in Europa, Putin non vincerà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere ha aggiunto di aver avuto in mattinata un colloquio telefonico con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha cui ha espresso la “piena solidarietà” della Germania con “il popolo e il governo democraticamente eletto” del Paese. Scholz ha osservato che, con l'attacco contro l'Ucraina in violazione del diritto internazionale, Putin intende “tornare indietro nel tempo”. Tuttavia, “non si può tornare al XIX secolo, quando le grandi potenze decidevano la sorte degli Stati più piccoli sopra le loro teste”. Né è possibile riandare alla Guerra fredda, “quando le superpotenze si spartirono il mondo in sfere di influenza”. Secondo Scholz, non si può tornare “neanche al 1989”. Allora, “i popoli dell'Europa centrale e orientale ottennero la libertà e la democrazia lottando”, anche in Germania e Ucraina. (segue) (Geb)