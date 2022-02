Ucraina: Scholz, viviamo inizio di una guerra in Europa, Putin non vincerà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scholz ha affermato che Putin è stato “ripetutamente avvertito” circa una guerra contro l'ex repubblica sovietica. Al riguardo, il cancelliere tedesco ha ricordato di aver recentemente incontrato il presidente russo a Mosca, con cui ha discusso per molte ore. Scholz ha sottolineato di aver detto “chiaramente” a Putin che una guerra della Russia contro l'Ucraina sarebbe stata “un grave errore”, con “gravi danni anche per il popolo russo e per il futuro del suo stesso Paese. Tuttavia, il titolare del Cremlino ha “gettato al vento tutti gli avvertimenti e gli sforzi della diplomazia” per una soluzione pacifica del conflitto. “Soltanto lui, non il popolo russo, ha deciso questa guerra, soltanto lui ne porta la piena responsabilità: questa guerra è la guerra di Putin”, ha scandito Scholz. (segue) (Geb)