Ucraina: Scholz, viviamo inizio di una guerra in Europa, Putin non vincerà (4)

- Il cancelliere ha tuttavia rivolto un appello al presidente russo affinché fermi “immediatamente” le ostilità in Ucraina, ritirando le truppe dall'est del Paese. Inoltre, Scholz ha chiesto a Putin di ritirare il riconoscimento contrario al diritto internazionale che ha concesso alle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel Donbass. Il cancelliere ha poi osservato che, “fino all'ultimo”, la comunità internazionale ha tentato la via del dialogo con Mosca, con speranza ma senza essere “ingenua”. Per tale motivo, “in parallelo”, la Germania si è preparata a rispondere a una guerra della Russia contro l'Ucraina approvando con alleati e partner sanzioni economiche in sede Ue, Nato e G7. L'obiettivo è “affermare con chiarezza alle autorità russe che pagheranno un caro prezzo per l'aggressione” contro l'Ucraina. Le prime misure punitive sono state emanate già al riconoscimento di Donetsk e Luhansk da parte della Russia. Inoltre, il governo federale ha sospeso temporaneamente la procedura di autorizzazione all'attivazione del Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco attraverso il Mar Baltico. A fronte dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, ha continuato Scholz, “oggi infliggiamo” a Mosca ulteriori sanzioni “di vasta portata” che colpiranno “duramente” la sua economia. Allo stesso tempo, per il cancelliere, “ci dobbiamo preoccupare che il conflitto non si estenda ad altri Paesi europei”. Il cancelliere ha aggiunto di aver concordato con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e con “i nostri amici europei” di evitare questo esito “con tutti i mezzi a nostra disposizione”. (segue) (Geb)