Ucraina: Scholz, viviamo inizio di una guerra in Europa, Putin non vincerà (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin “non deve sottovalutare la determinazione della Nato a difendere tutti i suoi membri”. Ciò vale “espressamente” per gli Stati baltici, la Polonia, la Romania, la Bulgaria e la Slovacchia “senza se e senza ma”. La Germania e i suoi alleati “sanno difendersi”, ha evidenziato Scholz. Nel rivolgersi ai connazionali, il cancelliere tedesco ha dichiarato: “Siamo decisi e agiamo uniti, è qui la nostra forza di libere democrazie”. Scholz ha quindi sottolineato che “Putin non vincerà”. I cittadini dell'Ucraina “vogliono democrazia e libertà” e il futuro dell'Europa in pace. “Di questo ci occuperemo insieme ai nostri amici e partner”, ha infine dichiarato il cancelliere tedesco. (Geb)