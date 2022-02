Ucraina: Biancofiore (CI), avanti con diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono vicina alla enorme laboriosa comunità ucraina italiana e altoatesina e ovviamente a tutta la popolazione in patria oggi sottoposta a una guerra che bisognava evitare in ogni modo, visto che era per altro ampiamente pianificata. Lo afferma la deputata di Coraggio Italia Michaela Biancofiore. "Lo scopo dell'alleanza atlantica - aggiunge - è infatti evitare la guerra, non solo condannarla. La comunità occidentale deve in ogni modo continuare a percorrere la via diplomatica per evitare spargimento di sangue, le sanzioni fanno il solletico a Putin e alla Russia, sono un boomerang per il nostro continente e non faranno altro che suggellare l'alleanza tra Russia e Cina, come sta avvenendo su molto altri terreni strategici”. “L'Italia, in particolare modo, che dipende al 90 per cento dal gas russo - prosegue – rischia un'involuzione economica che pagheranno le fasce più deboli della cittadinanza”. “Siamo atlantisti senza se e senza ma, e per quanto mi riguarda americanista convinta e deploriamo la guerra, ma gli Usa se non vogliono assistere all'indebolimento economico dell'Europa e comminare sanzioni davvero efficaci a Putin, deve farsi carico del fabbisogno energetico degli alleati altrimenti avremo le armi spuntate. E Putin e la Russia ne sono pienamente consapevoli". “Manifestazioni e parole al vento, non aiuteranno l'Ucraina e nemmeno l'Occidente", conclude. (Rin)