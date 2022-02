© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio ringraziare gli Stati Uniti e il presidente Joe Biden per la condivisione di informazioni in queste settimane, e la Commissione europea per la buona proposta di sanzioni che è sul tavolo”. Questo uno degli spunti dell’intervento del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, nel corso della riunione straordinaria odierna del G7 sulla situazione in Ucraina. (Rin)