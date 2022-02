Imprese: Inwit, al 31 dicembre utile in aumento del 22,2 per cento, salgono anche ricavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2021 Inwit registra un utile di esercizio pari a 191,4 milioni di euro, in crescita del 22,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Stando ai risultati approvati dal consiglio di amministrazione, i ricavi si attestano a 785,1 milioni di euro, con un incremento su base annuale del 18,4 e del 4,6 per cento, rispettivamente in termini reported e a parità di perimetro. Occorre precisare, si legge in una nota, che nei periodi in oggetto sono presenti dei ricavi one-off, pari a 3,3 milioni di euro nel 2021 e 8,1 milioni di euro nel 2020: al netto di tali partite, il confronto con lo stesso periodo 2020 evidenzia una crescita che si attesta al 19,3 per cento. In aumento anche il margine operativo lordo (Ebitda), pari a 715 milioni di euro con un incremento del 18,4 per cento rispetto al 2020 (crescita del 4,7 per cento a parità di perimetro). Il risultato operativo (Ebit), si attesta a 354,7 milioni di euro registrando un aumento del 22 per cento su base annuale. (Com)