Abruzzo: Sospiri su approvazione Piano sociale regionale

- "Risorse triplicate e copertura di tutte linee del Piano sociale regionale come mai prima era accaduto". È il commento del presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, dopo l'approvazione dell'Assemblea legislativa del Piano sociale 2022-2024. "Nel prossimo triennio la regione Abruzzo metterà in campo più di 400 mila euro, comprese le risorse del Pnrr, che andranno a sanare le fragilità sociali della nostra regione. Gli assi portanti del Piano spaziano dalle politiche della famiglia e la tutela dei minori, ai giovani, alla disabilità, con particolare attenzione al contrasto delle povertà e la violenza di genere. Un ringraziamento particolare va all'assessore Pietro Quaresimale - sottolinea Sospiri - che ha guidato il processo di redazione e reperimento delle risorse. Riconosco, inoltre, l'apporto delle opposizioni che, nonostante l'astensione al voto, hanno stimolato il percorso di ascolto degli attori sociali e che saranno preziosi anche in fase di attuazione dei provvedimenti".(Gru)