© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19 sono 5.239 i nuovi casi positivi su 76.649 tamponi effettuati (6,8%). 110 i ricoverati in terapia intensiva (20 meno rispetto la giornata di ieri); in calo anche i ricoverati in terapia non intensiva (-5) per un totale di 1.196. 45 i nuovi decessi.(Com)