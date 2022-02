Ucraina: premier della Slovenia, fornire a Kiev "piena prospettiva" di adesione a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Slovenia, Janez Jansa, ha proposto di fornire all'Ucraina la prospettiva di una piena adesione all'Unione europea il prima possibile. Secondo quanto riferisce la stampa locale, Jansa e il suo omologo polacco, Mateusz Morawiecki, hanno anche indirizzato una lettera alle istituzioni europee con tale richiesta. In una conferenza stampa tenuta oggi a Lubiana, Jansa ha indossato una cravatta con i colori della bandiera ucraina per ribadire il pieno sostegno a Kiev. Jansa ha ricordato che "la storia ha già dimostrato che se l'Ue non si espande, qualcun altro si espande". (Seb)