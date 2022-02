Lombardia: Foroni a Mantova, grazie ai 15mila uomini della protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione civile nazionale compie 30 anni. In occasione dell'anniversario l'assessore al territorio e protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni, ha visitato le sedi locali della provincia di Mantova e l'hub vaccinale di Viadana dove ha ringraziato i volontari. "I volontari lombardi - ha sottolineato Foroni - meritano il nostro più sentito ringraziamento. Si sono infatti schierati, a fianco delle autorità sanitarie, sin dal primo giorno di emergenza. Con l'evolversi della situazione poi il loro ruolo si è rivelato fondamentale". "Sono 15mila i rappresentanti della Protezione civile nella nostra regione, a disposizione della comunità. Un numero davvero straordinario di persone - ha continuato - che già dalla prima fase si è messa aa fianco delle amministrazioni comunali per aiutare cittadini, medici e militari". Dopo la visita alla sede della Provincia l'assessore Foroni, a Cavriana, ha incontrato il gruppo locale di Protezione civile. "La pandemia - ha ricordato - ha rappresentato per tutti noi una grande sfida affrontata con impegno e dedizione dai tantissimi uomini e donne operativi sul campo, a titolo gratuito, 24 ore su 24. Un esempio di grande forza che ha portato al raggiungimento di risultati encomiabili. Un sentito ringraziamento va anche - ha aggiunto - al personale sanitario operativo negli hub vaccinali." Sempre a Cavriana Foroni ha fatto visita alla ex base militare, situata nel punto più alto della provincia. La struttura sarà totalmente recuperata grazie a un maxi finanziamento regionale di 900.000 euro. Il Comune mantovano contribuirà con 100mila euro. A lavori ultimati diventerà il Centro provinciale per le emergenze. (Com)