Emirati-Cipro: Camere di commercio firmano accordo di cooperazione

- La Camera di commercio e dell'industria di Abu Dhabi ha firmato un accordo di cooperazione con l'istituzione omologa di Cipro per promuovere la cooperazione economica e di investimento tra Abu Dhabi e Cipro. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Wam". L'accordo è stato siglato da Mohammed Helal al Mheiri, direttore generale della Camera di Abu Dhabi, Yannis Matsis, presidente dell'Agenzia per la promozione degli investimenti di Cipro, e Dinos Mitsides, vicepresidente della Camera di commercio di Cipro. Un rappresentante del consiglio della Camera di Abu Dhabi, Fouad Darwish, ha dichiarato che gli Emirati Arabi Uniti e Cipro condividono forti relazioni storiche che facilitano una cooperazione economica aggiuntiva e più forte, soprattutto perché entrambi hanno accumulato capacità significative e hanno l'ambizione e il desiderio di migliorare la loro cooperazione produttiva, economica e di investimento in diversi settori industriali ed economici settori in accordo con l'ecosistema legislativo e in linea con le migliori pratiche internazionali. Dinos Mitsides, vice presidente della Camera di commercio di Cipro, ha affermato che la firma dell'accordo di cooperazione è il primo passo per rafforzare le già buone relazioni economiche bilaterali tra le imprese di entrambi i Paesi. (Res)