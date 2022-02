Ucraina: Salvini fa il punto con vertici Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Matteo Salvini sta incontrando la segreteria della Lega per fare il punto della situazione ucraina. Partecipano, in presenza o in collegamento, i capigruppo, i vicesegretari, i governatori, il responsabile del dipartimento Esteri, Lorenzo Fontana. (Rin)