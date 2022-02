Ucraina: Angelucci (Pd), a Castro Pretorio in strada per dire no alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo a Via Gaeta, nel quartiere Castro Pretorio, davanti all'Ambasciata russa, per dire no ad una guerra ingiusta e ingiustificabile. Il leader russo, Vladimir Putin, parla di 'operazioni militari', e i media locali sono stati messi a tacere. Ma le vittime di questo conflitto sono i civili. Civili che fino a questa notte hanno sperato che le minacce di bombardamenti rimanessero tali". Così Mariano Angelucci, consigliere del Partito democratico in Campidoglio. "Uomini, donne, anziani, bambini. Svegliati nel cuore della notte sotto gli attacchi aerei russi. Questa guerra è ingiusta. Ed è importante che tutto il mondo prenda posizione netta di condanna all'invasione russa. Oggi, in centinaia, siamo qui per chiedere che la pace sia ristabilita. Oggi, in centinaia, siamo qui per dire che siamo dalla parte del popolo ucraino", conclude.(Com)