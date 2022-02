Ucraina: Indonesia esorta a negoziare, conflitto minaccia stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia è “preoccupata per l’escalation del conflitto armato in Ucraina, che pone gravi minacce alla sicurezza delle persone e alla stabilità nella regione”, “condanna ogni atto che costituisce una chiara violazione dell’integrità territoriale e della sovranità di un Paese” ed “esorta tutte le parti a dare priorità ai negoziati e alla diplomazia”. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri indonesiano, Teuku Faizasyah. Tuttavia il Paese, attualmente presidente del G20, non ha annunciato sanzioni. Il portavoce ha detto che Giacarta deciderà sulla base degli interessi nazionali e dell’utilità delle misure. Faizasyah, infine, ha assicurato che sarà fornita assistenza ai connazionali presenti nel Paese europeo.(Fim)