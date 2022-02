Imprese: Inwit, al 31 dicembre indebitamento finanziario sale a 4,05 miliardi in linea con attese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2021 Inwit registra un indebitamento finanziario netto pari a 4,05 miliardi di euro: la variazione al rialzo rispetto all'anno precedente (quando il dato si attestava a 3,7 miliardi), in linea con le attese, è riconducibile all'esborso legato ai piani di efficientamento e allineamento fiscale a cui la società ha aderito, che si tradurranno in minori imposte a partire dal 2022. Stando ai risultati approvati dal consiglio di amministrazione, gli investimenti industriali del periodo sono stati pari a 216,5 milioni di euro, in aumento di 88,2 milioni di euro rispetto all’esercizio 2020 (128,3 milioni di euro), focalizzati sullo sviluppo tecnologico e infrastrutturale della società, che ha incluso investimenti in nuovi siti, acquisto impianti radioelettrici per tunnel, acquisto terreni, miglioramento tecnologico di siti e investimenti in coperture Das indoor. Il recurring free cash flow dell'esercizio, pari a 366,5 milioni di euro, registra una crescita del 34,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. (Com)