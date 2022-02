Expo 2020: Marche Land of excellence, debutta in prima assoluta il catamarano green di Wider

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha debuttato in prima assoluta sul palcoscenico mondiale di Expo 2020 Dubai questa sera il un nuovo catamarano Widercat 92 da diporto in materiale composito a propulsione ibrida. Lo riferisce un comunicato della Regione Marche. Il catamarano di 28 metri di lunghezza, entrerà a far parte della produzione in semiserie della Wider all'insegna del design, della sostenibilità e della tecnologia. Previste diverse varianti di disposizione degli interni. All'evento insieme a Marcello Maggi in rappresentanza della proprietà e Fabio Fraternale, amministratore delegato di Wider e il vicepresidente e assessore alle Attività produttive Mirco Carloni. "La nostra Regione, come dice il filo conduttore della nostra presenza a Dubai con il marchio Land of excellence, ha sottolineato Carloni - è terra di eccellenze e la costruzione di imbarcazione di lusso ha una storia lunga più di 70 anni, con cantieri navali, designer e una catena di subfornitura riconosciuta a livello mondiale. La Regione Marche individua in questo settore uno dei principali motori di crescita e sviluppo del territorio e siamo stati aperti al confronto con tutti gli attori locali. Siamo pronti a sostenere iniziative di innovazione, internazionalizzazione ed a promuovere eventi che valorizzino la filiera ed il nostro territorio. Tutte le nostre aziende del settore lavorano a livello internazionale con un dna che definirei marchigiano, di serietà, qualità ed ascolto. (segue) (Res)