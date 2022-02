Expo 2020: Marche Land of excellence, debutta in prima assoluta il catamarano green di Wider (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato delle navi di lusso è in grande espansione ed è compito delle istituzioni, lasciando la libertà imprenditoriale ai diversi soggetti, accompagnarli verso un modello di crescita sostenibile, innovativo che accresca l'occupazione locale e sia valore aggiunto per il territorio. Sarà anche nostro compito dialogare, nei nostri limiti istituzionali, con investitori stranieri che vedono nel nostro territorio un'area di creazione di nuove imprese che si innestano su un tessuto altamente vocato al "saper fare". Wider è madre di produzioni derivanti da ricerche tecnologiche svolte in sito e proposte nel contesto mondiale e rivolte al miglior vivere, fermi tenendo i livelli di soddisfazione relativi ad efficienza energetica e comodità in tutti i suoi aspetti. Widercat 92 è un capolavoro del made in Marche disegnato dalla matita di Luca Dini Design e sviluppato con il Centro Sile Wider. E' lungo 28 metri e largo 12. Il sistema propulsivo garantisce una velocità di navigazione di 12 nodi che grazie all'electric boost può arrivare a 15. L'energia prodotta da 170 pannelli solari a bordo viene immagazzinata nella batteria e usata nelle ore notturne. Gli scafi sono caratterizzati da una superficie vetrata da prua a poppa. Sottocoperta due cabine Vip molto spaziose con una caratteristica unica: un accesso diretto al "beach club" con due piattaforme apribili. Disponibile anche una terza cabina doppia per gli ospiti con bagno privato. (Res)