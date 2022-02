Ucraina: leader G7, Putin si è messo dalla parte sbagliata della storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G7 condannano fermamente l'aggressione su larga scala effettuata dalla Russia contro l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, effettuata in parte dal territorio bielorusso. E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta approvata dai leader del G7 dopo l'attacco militare russo all'Ucraina. "Questo attacco non provocato e completamente ingiustificato dello Stato democratico dell'Ucraina è stato preceduto da accuse fabbricate e pretesti infondati. Rappresenta una grave violazione del diritto internazionale e una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite, oltre che di tutti gli impegni con cui la Russia è entrata nell'Atto finale di Helsinki, nella Carta di Parigi ed i suoi impegni nel memorandum di Budapest", si legge nella dichiarazione congiunta. I leader del G7 confermano che stanno concordando gravi sanzioni economiche e finanziarie contro la Russia. "Invitiamo tutti i partner ed i membri della comunità internazionale a condannare questo attacco nel modo più forte possibile, per essere fianco a fianco con l'Ucraina e per alzare la voce contro la flagrante violazione dei principi fondamentali della pace e della sicurezza internazionale", dichiarano i leader dei Paesi del G7. (segue) (Geb)