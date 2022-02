Ucraina: leader G7, Putin si è messo dalla parte sbagliata della storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa crisi - proseguono - è una seria minaccia alle regole dell'ordine internazionale, con ramificazioni ben oltre l'Europa. Non c'è giustificazione per il cambiamento con la forza dei confini riconosciuti internazionalmente. Questo ha cambiato fondamentalmente la situazione della sicurezza euro-atlantica. Il presidente Putin ha reintrodotto la guerra nel continente europeo, mettendosi dalla parte sbagliata della storia". "Siamo impegnati al rispetto della pace, della stabilità e del diritto internazionale. Siamo uniti nel nostro sostegno ai cittadini dell'Ucraina ed al governo democraticamente eletto. In queste ore buie i nostri pensieri sono con il popolo dell'Ucraina. Siamo pronti a sostenere con assistenza umanitaria al fine di mitigare le sofferenze, anche per i rifugiati e le persone sfollate a causa dell'aggressione russa", dichiarano i leader dei Paesi del G7. (Geb)