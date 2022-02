Ucraina: Putin, partner non dovrebbero spingere la Russia fuori dal sistema finanziario globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partner economici della Russia non dovrebbero spingere il Paese fuori dal sistema finanziario internazionale, ma ci saranno delle restrizioni. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con le grandi imprese, osservando che Mosca rimane parte dell'economia mondiale e, finché lo sarà, non danneggerà il sistema di cui fa parte. "Mi sembra che i nostri partner dovrebbero capirlo e non porsi il compito di spingerci fuori da questo sistema. Tuttavia, anche per ragioni politiche, le restrizioni ci saranno", ha dichiarato Putin, aggiungendo che Mosca analizza i rischi e si prepara ad affrontare la situazione. (Rum)