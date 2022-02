Ucraina: Vincenzi (Pd), questa sera Consiglio regionale Lazio illuminato con colori bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini al popolo ucraino e alla nazione tutta, vittime di un gesto che viola tutti i precetti del diritto internazionale. Questa azione sconsiderata non può lasciarci indifferenti. Per questo motivo questa sera il Consiglio regionale del Lazio si illuminerà con i colori della bandiera dell'Ucraina". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio (Com)