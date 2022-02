Ucraina: premier del Montenegro, Russia torni su un percorso diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Montenegro, Zdravko Krivikapic, ha chiesto alla Russia di "imboccare un percorso ragionevole e diplomatico" sulla questione ucraina. "Ci auguriamo che la Russia intraprenda un percorso ragionevole e diplomatico per superare la crisi, perché la guerra non lo è. La pace e la conversazione devono essere modi per superare tutti i malintesi. Il Montenegro è unito ai suoi alleati e partner nella protezione della pace, del diritto internazionale e dell'integrità territoriale dell'Ucraina", ha scritto Krivokapic su Twitter. (Seb)