Turismo: Fd'I, maggioranza totalmente impreparata a dare risposte a settore strategico per Roma (2)

- "Questo è un errore che Roma non si può permettere, ma purtroppo abbiamo avuto la chiara impressione che questa maggioranza sia totalmente impreparata ad accogliere questa sfida. Oggi gli operatori del mondo del turismo e tutta la filiera di imprese ad esso collegato non hanno bisogno di pacche sulle spalle o di mancette dei ristori, ma hanno bisogno di risposte certe e immediate che li aiuti ad uscire da questa crisi e ad essere pronti quando il turismo riprenderà. Altrimenti, se non si mettono in campo azioni concrete in questa fase, il serio rischio è quello di dover assistere a nuove chiusure, licenziamenti e impoverimento della città. Tutto questo Fratelli d'Italia non lo consentirà continuando a battersi per un settore che riteniamo strategico e fondamentale. Roma senza turismo non è Roma". (Com)