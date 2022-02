© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 70 per cento dei peruviani non si fida del presidente Pedro Castillo. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos. Secondo l’indagine solo il 27 per cento ha fiducia nel capo dello stato, mentre il restante 3 per cento non si esprime. Secondo Ipsos la sfiducia in Castillo è salita di 10 punti percentuali da gennaio a febbraio. (segue) (Brb)