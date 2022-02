Perù: Ipsos, il 70 per cento non si fida del presidente Castillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo di popolarità nei confronti del capo dello stato, insediato appena sette medi fa, si inserisce in un quadro di grande instabilità politica, caratterizzato da ripetuti cambi ai vertici dell'esecutivo. Lo scorso 8 febbraio Castillo ha nominato l'avvocato Anibal Torres come nuovo presidente del Consiglio dei ministri, dando vita al quarto governo in poco più di sei mesi di mandato. Torres, già ministro della Giustizia, prende il posto di Hector Valer Pinto, che si era dimesso solo quattro giorni dopo aver accettato l'incarico, per polemiche legate a precedenti denunce a suo carico. Il nuovo esecutivo, con dodici ministri confermati e sei nuovi, dovrà nei prossimi giorni ottenere la fiducia in Parlamento. Prima di effettuare la nomina, Castillo aveva ricondotto il momento di crisi istituzionale ad "azioni antidemocratiche di alcuni settori che mirano a destabilizzare il paese e mettono a rischio la governabilità". Si tratta, ha detto, "di tentativi golpisti che si stanno orchestrando con maggiore forza da questa settimana" da parte di "gruppi che promuovono in modo sistematico un vuoto di potere alla presidenza". (segue) (Brb)