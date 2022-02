Imprese: Inwit, Cda conferma linee guida piano industriale presentate a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del regolare ciclo di analisi di scenario esterno e opportunità di sviluppo per la società, il consiglio di amministrazione di Inwit ha confermato le linee guida del piano industriale presentato a novembre 2020, nel contesto di un positivo ciclo di investimenti digitali e infrastrutturali, sostenuto dai progetti del Next Generation Eu. Stando alla nota diffusa a seguito dell'approvazione dei risultati relativi all'esercizio 2021, sono confermati gli obiettivi di business plan al 2023 e al 2026. In coerenza con l’analisi di scenario e le opportunità di sviluppo, il board ha approvato l’aggiornamento al 2024 del piano di sostenibilità, parte integrante della strategia aziendale con il quale Inwit fissa obiettivi sempre più in linea con il percorso di business sostenibile intrapreso. Si rafforza, in particolare, il commitment della società verso il raggiungimento della neutralità carbonica, obiettivo anticipato al 2024, anche attraverso l’approvazione di un target di riduzione science based target. (Com)