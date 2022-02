Turismo: Baglio (Pd), servono interventi e ogni sforzo possibile per risollevare settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma ha bisogno di interventi e cure choc per risollevare il settore del turismo, perché se la Capitale riaccende i motori, li riaccende l'Italia". Così Valeria Baglio, capogruppo del Pd in Campidoglio, intervenendo in Aula Giulio Cesare per l'Assemblea Straordinaria sulla crisi del turismo. "La presenza oggi in Campidoglio del ministro del Lavoro Andrea Orlando e del ministro del turismo Massimo Garavaglia è molto importante per risollevare un settore, fonte di entrate fondamentale per l'economia. Il turismo è tra gli ambiti che hanno risentito per primi e in modo più violento dell'emergenza sanitaria: i livelli dei flussi turistici sono tornati indietro di quasi 30 anni", prosegue. (segue) (Com)