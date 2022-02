© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 l’organico totale di Inwit è passato da 206 a 246 dipendenti, con 51 nuovi ingressi, di cui circa la metà donne. Stando ai risultati relativi all'esercizio 2021 approvati dal consiglio di amministrazione, non si sono registrati infortuni e sono state erogate oltre 15 mila ore di formazione, per un totale di 64 ore pro capite. (Com)