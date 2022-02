Ucraina: Pd Campidoglio, uniti per dire no alla guerra, domani a fiaccolata per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la fiaccolata della Pace siamo tutti sotto lo stesso cielo dell'Ucraina. Uniti nel dire 'no alla guerra' sosteniamo con solidarietà e fratellanza il corteo voluto dal Sindaco Gualtieri, per marciare in raccoglimento a favore della libertà dei popoli". Così in una nota il gruppo Pd in Campidoglio. "Desideriamo interpretare l'angoscia collettiva con un gesto di coesione e di condanna all'attacco russo. L'invasione immotivata dei confini ucraini rappresenta una minaccia per l'intera umanità. La nostra risposta inizia con la partecipazione all'appuntamento di domani 25 febbraio in piazza del Campidoglio - ore 18, da dove partirà una marcia diretta al Colosseo, che stasera simbolicamente verrà illuminato con i colori della bandiera Ucraina", aggiunge.(Com)