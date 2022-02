Imprese: Inwit, Cda convoca assemblea per gli azionisti il 6 aprile 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Inwit, che ha approvato oggi i risultati relativi all'esercizio 2021, ha convocato l'assemblea degli azionisti per il giorno 6 aprile 2022. In aggiunta all'approvazione del bilancio e della proposta di dividendo, si legge in una nota, i soci saranno chiamati ad approvare la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti, oltre alla proposta di integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti. (Com)