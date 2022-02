Tunisia: sindacato Ugtt, governo riprenda il dialogo sociale e attui i suoi impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Ufficio esecutivo dell'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), eletto il fine settimana scorso, ha invitato il governo nella sua prima riunione tenuta oggi ad annullare la circolare 20 che vieta di negoziare con i sindacati prima dell'autorizzazione della segreteria generale del governo. Inoltre, l'Ugtt ha invitato l'esecutivo a riprendere il dialogo sociale e accelerare l'attuazione degli impegni per attuare gli accordi conclusi. Lo riferiscono i media nazionali, aggiungendo che il sindacato ha invitato il governo ad agire immediatamente per trovare soluzioni ai grandi problemi in modo partecipativo per far uscire il Paese dalla crisi politica, economica e sociale.(Tut)