Giustizia: Fd'I, bene modifiche a testo base ergastolo ostativo

- Carolina Varchi, deputato e capogruppo di Fd'I in commissione Giustizia alla Camera, osserva: "Ritengo che la proposta di Fratelli d'Italia fosse la più rispondente alla necessità di dar seguito alla pronuncia della Consulta e mantenere l'istituto dell'ergastolo ostativo anche nella sua funzione di strumento di lotta alla mafia e al terrorismo. Le modifiche apportate al testo base, accogliendo anche alcune nostre proposte come la competenza del Tribunale in composizione collegiale, lo hanno migliorato rendendolo sostenibile e per questo abbiamo votato favorevolmente il mandato al relatore". La parlamentare aggiunge in una nota: "I requisiti per la concessione dei benefici devono essere molto stringenti e il condannato dovrà dimostrare di aver risarcito il danno e interrotto ogni contatto col contesto di provenienza. Come ogni compromesso non ci soddisfa pienamente, ma riteniamo che lo spirito della nostra proposta sia stato recepito e condiviso da tutti". (Com)