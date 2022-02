Ucraina: “Cnn”, Ue indecisa su estromissione Russia da sistema Swift, l'Italia si oppone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea appare indecisa sulla possibilità di estromettere la Russia dalla rete globale di pagamenti Swift, che collega migliaia di istituzioni finanziarie in tutto il mondo, come misura in risposta all’invasione dell’Ucraina. Lo scrive l’emittente statunitense “Cnn”, secondo cui è ancora aperto il dibattito tra gli alleati occidentali sulle sanzioni con le quali colpire l’economia russa. Rimuovere la Russia dal sistema Swift renderebbe quasi impossibile alle istituzioni finanziarie nazionali la ricezione o l’invio di denaro all’estero. Questo danneggerebbe seriamente le imprese russe che hanno clienti stranieri e avrebbe forti ripercussioni sull’intera economia. Tuttavia, secondo fonti comunitarie, l’Ue appare ancora decisa sul punto. Alcuni Paesi membri quali Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania spingerebbero perché l’estromissione dalla rete Swift entri a far parte del pacchetto di sanzioni che sarà annunciato nelle prossime ore, mentre l’Italia farebbe parte, assieme a Germania, Ungheria e Cipro, del gruppo di Stati che si oppone all’ipotesi in ragione dei più stretti rapporti economici con la Russia. Secondo una fonte europea citata dalla “Cnn”, il dibattito è ancora in corso ma è “probabile” che ad avere la meglio sia il secondo gruppo di Paesi.(Nys)