Ucraina: Merz (Cdu), scioccato da attacco russo, guerra in Europa contro democrazia

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, si è detto scioccato dall'attacco della Russia contro l'Ucraina, che ha definito “una guerra in Europa”, non soltanto contro l'ex repubblica sovietica, ma anche “contro la democrazia, contro la nostra libertà”. Per Merz, il conflitto muove da “un calcolo molto razionale” del presidente russo, Vladimir Putin. Il titolare del Cremlino è, infatti, “minacciato non dalla Nato”, come vuole invece vuole propaganda russa. Secondo il presidente della Cdu, Putin “si sente minacciato dal movimento per la democrazia in Ucraina, in Bielorussia”. Inoltre, il capo dello Stato russo “sa che la Nato non lo minaccia, non minaccia nessuno, ma ha molta paura che il suo sistema politico venga minacciato dai movimenti per la libertà e la democrazia nei Paesi vicini”. Secondo Merz, è contro questi movimenti che Putin muove guerra. (Geb)