Emilia Romagna: Mammi, 120 mln per imprese e filiere agricole

- "La nuova agricoltura passa dagli investimenti in innovazione e ricerca, per potenziare sempre più l'impronta ecologica delle aziende, qualificare le produzioni e aumentare la competitività sui mercati. Una forte spinta in questa direzione viene da due bandi approvati dalla Giunta regionale, che stanziano incentivi per quasi 120 milioni di euro a favore delle imprese e filiere agricole e agroindustriali emiliano-romagnole". Lo ha riferito la Regione Emilia Romagna in una nota: "Il finanziamento fa parte delle risorse complessive del Programma di sviluppo rurale 2021-2022 (Psr), che vale 408 milioni di euro, a sua volta tutti stanziati per il comparto entro l'estate 2022. Da inizio anno, con questi bandi, ammontano a quasi 185 milioni le risorse complessive del Psr messe a disposizione. Le risorse sono destinate a costruzione o ristrutturazione di immobili produttivi, sistemi di sicurezza, macchinari e attrezzature, impianti di lavorazione dei prodotti, acquisizione e sviluppo di programmi informatici". (segue) (Ren)