Speciale infrastrutture: Sardegna, nuovi ponti sulla statale 131 a Siligo e Bonnannaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione è vicina ai comuni e pronta a dare risposte celeri alle richieste che arrivano dalle Comunità, obiettivo che stiamo perseguendo con impegno per mettere a frutto la nuova stagione di investimenti sulla rete viaria sarda che anche grazie alla leva del Fondo Complementare e del Fondo di Coesione sui quali stiamo cercando di inserirci (come già avvenuto con la delibera Cipess), ci consentirà di intervenire per ridurre il deficit di infrastrutture, in questo caso stradali, che rappresenta un freno allo sviluppo della nostra Isola – ha spiegato l’esponente dell'esecutivo regionale - Agevolare i collegamenti per migliorare gli standard di percorribilità e garantire la sicurezza stradale sono le linee d’azione che ci siamo dati per rispondere alle esigenze dei territori. Siamo impegnati nel recupero dei ritardi accumulati anche in virtù della crisi legata al Covid e, soprattutto in questa fase, del rincaro e delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali con l’obiettivo di accelerare quanto più possibile la realizzazione delle opere immediatamente cantierabili (anche di piccole dimensioni e a impatto ridotto) e per intervenire sulle principali arterie stradali sarde”. (Rsc)