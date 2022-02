Speciale infrastrutture: Emilia Romagna, Colla, garantire diritto alla connettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La garanzia universale alla connettività è un diritto che va salvaguardato. In un settore dove si punta, anche con risorse del Pnrr, ad ammodernare le infrastrutture digitali del Paese, è assolutamente preoccupante che proprio nelle telecomunicazioni non ci sia un protagonismo pubblico, come in altri Paesi europei, su una rete unica del servizio. Il Governo non deve rinunciare a un ruolo pubblico sullo sviluppo infrastrutturale della rete banda ultra-larga". Così l'assessore regionale allo Sviluppo economico e lavoro, Vincenzo Colla, che ha ricevuto i rappresentanti sindacali confederali dei lavoratori Tim Emilia-Romagna, in occasione di uno sciopero nazionale del gruppo e della manifestazione regionale che sì è svolta a Bologna sotto le torri della Regione. (Ren)