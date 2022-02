Speciale infrastrutture: Musolino (autorità portuale), su piano infrastrutture gas Civitavecchia in ritardo per scelte passate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano delle infrastrutture del gas liquido, Civitavecchia è in ritardo per scelte del passato. Lo ha detto il presidente dell'Autorità portuale Pino Musolino, interpellato a margine del convegno "Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo - Il futuro parte con la blue economy", evento organizzato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale, presso la Sala Vittoria Colonna a Roma. "Il problema che io mi trovo ad affrontare a Civitavecchia è che l'Europa aveva fatto un bando nello scorso settennio. Quando io ero presidente a Venezia siamo riusciti a fare il più grande deposito di gas liquefatto naturale dell'Adriatico, che vedrà la luce nel 2024, perché cogliemmo l'occasione del bando di finanziamenti. Sul lato Tirrenico altri porti hanno partecipato a quel tipo di finanziamenti, Civitavecchia, per motivi che mi sono parzialmente oscuri, non volle partecipare - ha spiegato Musolino -. Quindi, si è perso un treno, perché nel frattempo l'offerta sul lato tirrenico è stata riempita da altri: quindi rischieremo, in questo momento, di avere un eccesso di offerta ad andare a realizzare ulteriori infrastrutture, perché creerebbe delle diseconomie. Ahimè ci hanno fatto arrivare tardi una serie di scelte fatte nel passato", ha concluso Musolino. (Rer)