Speciale infrastrutture: Tlc, Salvini, evitare svendita e spezzatino delle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Bisogna evitare la svendita di una infrastruttura fondamentale come quella delle telecomunicazioni. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo l’incontro con i sindacati di Tim. “Bisogna evitare spezzatini e svendite, c’è un tema di sicurezza nazionale, di infrastruttura, di rete, e di sicurezza dei dati”, ha aggiunto. "Lavorerò per evitare la perdita di posti di lavoro e di sicurezza nazionale", ha concluso. (Rin)