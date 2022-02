Sardegna: Coldiretti, 28 milioni di euro per le aziende agricole di nuovo insediamento grazie al Psr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno 800 gli agricoltori under 41 che si potranno insediare grazie alla misura 6.1 del Programma di sviluppo rurale. Lo hanno spiegato Frediano Mura e Alfonso Orefice rispettivamente delegato dei Giovani e referente Psr di Coldiretti Sardegna. Si tratta del secondo bando del programma 2014 – 2020 poi allungato al 2022, per il primo insediamento dopo quello del 2017 quando si presentarono circa tremila domande. Le domande per il nuovo bando potranno essere presentate dal 1 aprile fino al 2 maggio prossimo. La dotazione finanziaria è di 28 milioni di euro destinata a 800 richieste: ogni giovane potrà usufruire di un contributo a fondo perduto di 35 mila euro. I beneficiari del sostegno sono i giovani agricoltori che non devono aver compiuto 41 anni e che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda (o comunque non titolare di partita iva oltre i 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda). Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario non si prevede dunque la rendicontazione. (segue) (Rsc)